Nachtschicht für die Tennis-Giganten

Auch wenn sich Rafael Nadal am Sonntag 4:23 Stunden lang quälen musste, um Felix Auger-Aliassime (Can) in fünf Sätzen niederzuringen, hätte der Mallorquiner gerne eine kürzere Pause gehabt vor dem heutigen Tennis-Klassiker gegen Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open. Dem Antrag des 21-fachen Grand-Slam-Champions, die Nachmittagssession bestreiten zu dürfen, wurde nicht stattgegeben.

Das 59. Duell der Giganten geht zur "Prime Time" (20.45 Uhr, ServusTV live) unter Flutlicht auf dem mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Court Philippe Chatrier über die Bühne. Für den bald 36-jährigen "Sandplatzkönig von Paris" ist das eine gefühlte Niederlage, die sein Coach Carlos Moya nur widerwillig zur Kenntnis nehmen will. "Rafa ist 13-maliger Roland-Garros-Triumphator. Wenn er eine Bitte vorträgt, sollte man auf ihn hören. Aber alles dreht sich um das Geschäft, wir verstehen das."

Nadal ist in der ewigen Bilanz gegen den serbischen Titelverteidiger Djokovic (35), der 20 Major-Titel erobert hat, mit 28:30 Siegen im Hintertreffen. Das ist aber nicht der Grund, warum sich der Spanier im Spätherbst seiner Karriere als Außenseiter wähnt. "Für mich ist Novak der klare Favorit. Das Match gegen Djokovic könnte mein letztes bei den French Open sein", sagte Nadal. "Ich kenne Roland Garros in erster Linie bei Tageslicht, ich bevorzuge es, zu spielen, wenn es hell ist." Shooting-Star Carlos Alcaraz, der es zur bevorzugten Nadal-Zeit (15 Uhr) mit Alexander Zverev (D) zu tun bekommen wird, tippt trotzdem auf sein großes Vorbild. "Für mich ist Rafa auf Sand immer der Favorit – selbst wenn er nicht mehr aktiv sein sollte." Gelächter.

Nadal scheut Nachtschichten auf Sand wie der Teufel das Weihwasser. Woran liegt das? "Es ist komplett anderes Tennis. Die Luftfeuchtigkeit ist höher, der Ball fliegt langsamer. Es können wirklich ungemütliche Bedingungen werden – vor allem, wenn es kalt ist." Und davon ist auszugehen. Paris gilt aktuell nicht gerade als "Hotspot" auf dem Erdball. Wenn die Sonne verschwindet, sinken die Temperaturen auf zehn Grad oder noch tiefer. Das behagt Nadal gar nicht.

Djokovic ist der Einzige, der Nadal in Roland Garros zweimal in die Knie gezwungen hat – 2015 im Endspiel und im Vorjahr im Semifinale. Die French-Open-Ausbeute des Spaniers liest sich trotzdem imposant. Nadal hat 109 Einzelpartien gewonnen und nur drei verloren, die dritte war gegen Robin Söderling (Swe) 2009.

"Nadal und Paris – das ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Ich werde alles dafür tun, um ein großes Match zu liefern", sagte Djokovic, der im zweiten Grand-Slam-Turnier dieses Jahres noch ohne Satzverlust ist. Das erste – die Australian Open – hatte der 35-Jährige wegen eines Verstoßes gegen die Coronabestimmungen verpasst.

French Open in Paris (Grand Slam, 43,6 Millionen Euro, Sand), Achtelfinale, Herren: Rune (Den) – Tsitsipas (Gre/4) 7:5, 3:6, 6:3, 6:4, Ruud (Nor/8) – Hurkacz (Pol/12) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3, Rublew (Rus/7) – Sinner (Ita/11) 1:6, 6:4, 2:0 Aufgabe Sinner (Knieverletzung). Damen: Kasatkina (Rus/20) – Giorgi (Ita/28) 6:2, 6:2, Kudermetova (Rus/29) – Keys (USA/22) 1:6, 6:3, 6:1, Pegula (USA/11) – Begu (Ro) 4:6, 6:2, 6:3.