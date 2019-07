Nach Wimbledon-Triumph: Djokovic in Weltrangliste weiter klar voran

Djokovic ist als zweiter Spieler nach Nadal vorzeitig auch schon für das ATP-Finale in London qualifiziert. Sein Wimbledon-Finalgegner Roger Federer (3.) und der bereits in Runde eins gescheiterte Dominic Thiem (4.) sowie seine ersten drei Verfolger hielten ihre Positionen. Als Zehnter erstmals in den Top Ten rangiert der Russe Daniil Medwedew.

Bei den Damen verbesserte sich Wimbledon-Siegerin Simona Halep von der siebenten an die vierte Stelle. Die Top drei blieben mit Ashleigh Barty (AUS), Naomi Osaka (JPN) und Karolina Pliskova (CZE) unverändert.