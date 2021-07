Nach Wimbledon fehlen Djokovic nur noch zwei Schritte zum "Golden Slam"

Zuerst Melbourne, dann Paris und nun Wimbledon: Novak Djokovic sicherte sich mit einem 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 über Matteo Berrettini (Ita) auch im dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres den Titel. Damit ist der serbische Weltranglisten-Erste nur noch zwei Schritte vom historischen "Golden Slam" entfernt. Alle vier Majors eines Kalenderjahres sowie die Olympischen Spiele für sich zu entscheiden, war bisher nur Steffi Graf 1988 gelungen. Und für die in elf Tagen beginnenden Sommerspiele in Tokio hat der 34-Jährige bereits Gold als Ziel ausgegeben. Der bisher Letzte, dem der Grand Slam gelang, war Rod Laver 1969.

Dank an Federer und Nadal

Als letztes der vier Grand-Slam-Turniere hatte gestern auch Wimbledon mit der umsichtigen Marija Cica eine Finalschiedsrichterin erhalten. Die Kroatin sah, wie sich Berrettini in seinem ersten Wimbledon-Endspiel nicht versteckte und sich den ersten Satz im Tiebreak holte. Dann drehte der Favorit allerdings auf und zog mit seinem 20. Grand-Slam-Titel in der ewigen Bestenliste mit den Führenden Roger Federer und Rafael Nadal gleich. Obwohl Federer im Wimbledon-Viertelfinale eine empfindliche Dreisatzniederlage kassiert hatte und der angeschlagene Nadal gar nicht erst in London angetreten war, gedachte Djokovic ihrer in der Stunde seines Triumphes. "Sie sind Legenden in unserem Sport. Sie sind der Grund, warum ich heute hier stehe", blickte Djokovic auf seine ersten Jahre in den Top-Ten zurück. "Sie halfen mir damals zu verstehen, was ich machen muss, um besser zu werden." Da jetzt alle drei bei 20 Titeln halten, prophezeite Djokovic mit einem Augenzwinkern, dass nun erst recht keiner des Trios aufhören könne.

Auf dem "heiligen Rasen" ist Djokovic nun bereits seit 2018 ungeschlagen – unterbrochen nur von der pandemiebedingten Absage des Turniers 2020. "Ich nehme es (die Siegesserie; Anm.) nicht als selbstverständlich hin. Ich habe mir als Siebenjähriger in Serbien ein Tenniszimmer mit allen möglichen Utensilien eingerichtet. Jetzt hier mit meiner sechsten Wimbledon-Trophäe zu stehen, ist unglaublich", sagte Djokovic.

Wie üblich hatte er auch diesmal nach dem Finalsieg wieder ein Stück vom Rasen auf dem Centre Court verspeist, eines seiner vielen Rituale, die ihm nicht nur Sympathien einbringen. Es könnte nicht seine letzte Mahlzeit dort gewesen sein: "Die letzten zehn Jahre waren eine unglaubliche Reise, die heute und hier aber noch nicht beendet ist."

20. Grand-Slam-Titel

Mit seinem nun 20. Grand-Slam-Titel zog Novak Djokovic in der ewigen Bestenliste mit den beiden Führenden Roger Federer und Rafael Nadal gleich. Die Liste aller zwanzig Major-Titel des Serben ist imposant:

9 x Australian Open: 2021, 2020, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2008.

2 x French Open: 2021, 2016.

6 x Wimbledon: 2021, 2019, 2018, 2015, 2014, 2011.

3 x US Open: 2018, 2015, 2011.