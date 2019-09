Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Europas Nummer eins, Sofia Polcanova, ihr erstes Einzel gegen Chia-Chin Lin in fünf Sätzen verloren hatte. Anschließend lief alles wie am Schnürchen, Yui Hamamoto, Linda Bergström und Polcanova in ihrem zweiten Single feierten 3:0-Siege. Der 40-jährige Robert Gardos verlor auf der World Tour das Finale der Paraguay Open gegen Masataka Morizono 0:4.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.