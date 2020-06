Nach positiven Corona-Tests: Adria Tour für Tennis-Profis zu Ende

Wie die Organisatoren am Dienstag in einer Aussendung mitteilten, können die noch geplanten Veranstaltungen in Banja Luka und Sarajevo angesichts der Entwicklungen nicht mehr stattfinden.

Zuvor hatte Djokovic seinen positiven Test öffentlich gemacht und erklärt, er würde sich nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Der Weltranglisten-Erste war in den vergangenen Tagen heftig dafür kritisiert worden, dass auf den Stationen in Belgrad und Zadar keine Hygieneregeln eingehalten worden waren - die OÖN haben berichtet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Novak Djokovic

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.