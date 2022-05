Nach flachem Start in Ungarn wird der Giro d’Italia eine steile Angelegenheit

Nicht wie gewohnt an einem Samstag, sondern bereits morgen wird in Ungarns Hauptstadt Budapest mit dem 105. Giro d’Italia die erste der drei großen diesjährigen Rad-Landesrundfahrten gestartet. Zum 14. Mal in ihrer Geschichte beginnt die Italien-Rundfahrt damit im Ausland. Mit Tobias Bayer ist auch ein Oberösterreicher mit von der Partie.