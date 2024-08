Nach einem Jahr: Hassans Leiche vom K2 geborgen

Der tragische Tod des Hochträgers Muhammad Hassan am K2 hat vor einem Jahr weltweite Empörung ausgelöst. Der 27-jährige Vater von drei Kindern war schlecht ausgerüstet kurz vor dem Gipfel in der sogenannten "Flaschenhals-Passage" bei der Montage von Fixseilen ausgerutscht und hatte sich dabei Beinverletzungen zugezogen. Eine Karawane von Alpinisten – unter ihnen die norwegische Rekordjägerin Kristin Harila (alle 14 Achttausender in 92 Tagen) - stieg an Hassan vorbei, ohne Hilfe zu leisten. Der Pakistani starb schließlich Stunden nach seinem Unfall in den Armen seines Cousins.

Eine Kamera-Drohne von Servus TV filmte Szenen, die bestätigten, dass der Träger am 27. Juli 2023 noch in den frühen Morgenstunden lebte, was von den vorbeigehenden Bergsteigern ignoriert wurde. Diese Bilder lösten weltweit Betroffenheit und Empörung aus. Ein Jahr nach diesem Alpin-Skandal ist es jetzt einem pakistanischen Alpinisten-Team gelungen, Hassans Leiche in 8200 Meter Höhe zu bergen und ins Basislager des K2 zu bringen. Ein Armeehubschrauber soll sie inzwischen in die Heimat des Verunglückten geflogen haben, wo Hassan seine letzte Ruhe finden wird.

Das Haus der Hoffnung

Die Bergekosten soll der Tiroler Hotelier Wilhelm Steindl vorfinanziert haben. Er war vor einem Jahr am K2. Als das Unglück geschah, hatte er seinen Gipfelversuch abgebrochen, die Tragödie beobachtete er aus der Ferne. In den Folgemonaten organisierte Steindl eine erfolgreiche Spendenaktion, die rund 170.000 Euro einbrachte. Hassans Familie wohnt inzwischen in einem neuen Haus in Skardu, wo die Kinder in die Schule gehen. Das Spendengeld wird extern verwaltet, die Versorgung der Kinder bis zur Großjährigkeit ist so garantiert. Außerdem befindet sich die Errichtung einer Bergsteigerschule im Planungsstadion, ein Grundstück steht bereits zur Verfügung. Um sich vor Korruption zu schützen, soll die österreichische Botschaft die Hilfsaktionen koordinieren. Auf dem neuen Haus von Hassans Familie wurde eine Tafel mit der Aufschrift "A House of Hope an Healing" ("Ein Haus der Hoffnung und Heilung") angebracht.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl