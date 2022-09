Nach der WM kommt Ottensheim

Mit ihrem überraschenden vierten Platz bei der WM vergangene Woche in Racice (Cze) ruderten Magdalena Lobnig und ihre Schwester Katharina in die Schlagzeilen. Ab Freitag ist der Familien-Zweier erneut im Einsatz, dann bei den Staatsmeisterschaften in Ottensheim. Dort wird die Olympia-Dritte Magdalena Lobnig auch noch im Einer sowie im Vierer zu sehen sein.

Landesverbandspräsident Horst Anselm rechnet, dass alle österreichischen WM-Boote am Start sein werden. "An die 500 Ruderer in etwa 300 Booten" erwartet der Hausherr insgesamt. Regatten, wie diese, sind eine willkommene Einnahmequelle für den ausrichtenden WSV Ottensheim, der schon vor der Inflation unter dem Nachnutzungskonzept, wonach die Hälfte der laufenden Kosten der Verein übernimmt, stöhnte.

Bewerbung für die U23-WM

"Wir müssen jetzt tiefer ins Tascherl greifen, da hilft uns jetzt eine jede Veranstaltung", sagt Anselm. Mit der U23- und U19-WM 2027 will er deshalb ein lukratives Großevent nach Ottensheim holen. "Die braucht vier Jahre Vorbereitungszeit", so Anselm. Ein Weltcup sei indes weniger lukrativ, unter anderem deswegen, weil der Bund regelmäßige Bewerbe nicht fördert.