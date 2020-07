Die Formel 1 hat vor einer Woche mit dem Saisonstart in Spielberg Österreich international in die Auslage gestellt, jetzt rückt die Alpenrepublik auch im Golfsport in den Blickpunkt. Mit den Austrian Open beim GC Atzenbrugg versucht die European Tour nach einer 123-tägigen coronabedingten Zwangspause den Neustart. Zwölf österreichische Golfer wollen dabei mit Heimvorteil eine gute Figur machen, auch wenn ihnen niemand zuschauen wird.