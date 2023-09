Nach 6:1 und 4:0 - Dennis Novak verpasste Heimsieg

Der 30-Jährige unterlag am Montag dem Italiener Andrea Pellegrino 6:1,6:7(5),3:6. Damit wurde es nichts aus seinem vierten Erfolg auf der unteren ATP-Turnierebene. Unmittelbar vor dem Endspiel des mit 145.000 Euro dotierten Sandplatzevents hatte er gegen Vit Kopriva (CZE) den am Sonntag nach 3:6,7:6(7) vertagten Halbfinal-Entscheidungssatz 6:2 gewonnen.

"Ich hab genug Chancen gehabt, ich bin einfach nur sehr enttäuscht. Es war ein unglaublich hartes Match, am Ende haben ein paar Zentimeter gefehlt. Aber ich habe hier fünf gute Matches am Stück gespielt, darauf bin ich stolz", sagte Novak, der im Finale bereits 6:1,4:0 vorangelegen war.

Sebastian Ofner gab nach Rücken- und Fersenbeschwerden grünes Licht für sein Antreten in Astana. In Kasachstan steigt Mitte der Woche auch der an einer Gastritis erkrankte Dominic Thiem wieder ins Geschehen ein. Er trifft in der ersten Runde auf Juan Pablo Varillas aus Peru, Ofner spielt gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Jurij Rodionov tritt in der Qualifikation an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.