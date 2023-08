Nach 1:6-Rückstand kam Dominic Thiem ins Rollen

Dominic Thiem bleibt mit Mentalcoach Andreas Marlovits an seiner Seite auf Erfolgskurs. Der 29-jährige Lichtenwörther steht bereits im Viertelfinale der Generali Open in Kitzbühel, wo er am Donnerstag auf den Franzosen Arthur Rinderknech, die Nummer 67 der Welt, treffen wird. "Ich bin sehr glücklich, die Unterstützung von den Rängen ist großartig. Das bedeutet mir viel. Ich genieße es, zu Hause zu spielen", sagte Thiem nach seiner Aufholjagd in der Runde der letzten 16.

Der ehemalige US-Open-Champion, der im Computer (noch) auf Position 116 steht, legte gegen den Chinesen Zhizhen Zhang (Nr. 53) einen klassischen Fehlstart hin und verlor den ersten Satz nach nur 23 Minuten 1:6. Doch dann sollte sich das Blatt wenden. Thiem agierte in der Folge druckvoller und weniger fehleranfällig. Der Lohn war ein 1:6, 6:3 und 6:2-Erfolg und damit der zweite Streich in der Gamsstadt. Thiem wird sich im Ranking zumindest auf Platz 110 verbessern. Aber da geht noch mehr. Vielleicht schon morgen im ersten Kräftemessen mit Rinderknech auf der ATP-Tour.

"Der erste Satz war richtig schwer für mich, die Bedingungen waren komplett anders als in der Nightsession gegen Bagnis. Es waren viele Hürden, die ich zu überspringen musste", berichtete Thiem: "Manchmal ist es leichter, einen klar verlorenen Satz wegzustecken. Ich habe mir gesagt, aus, der ist weg, es beginnt wieder bei null. Mit dem Break zum 3:1 im zweiten Satz hat dann die Wende stattgefunden."

An Zuversicht mangelt es nicht: "Ich habe Bälle von mir gesehen, die ich in den vergangenen Wochen nicht geschlagen habe", sagte Thiem.

