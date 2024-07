Mythos Wimbledon: Wo der lange Atem nicht immer honoriert wird

Vorhang auf für das älteste und bedeutendste Tennisturnier der Welt: Wimbledon hat zum 137. Mal seine Pforten geöffnet, seit 1877 gehen die All England Championships, die dem erlesenen Kreis der vier Grand-Slam-Events angehören, über die Bühne. Das Preisgeld in London ist auf 50 Millionen Pfund (59,16 Millionen Euro) angewachsen, unverändert bleiben der Tradition geschuldete Gepflogenheiten. Lesen Sie auch: Warum eine Ortschaft in Uganda dem ÖFB-Team die Daumen drückt Der spezielle Dress-Code