Mysteriöse Djokovic-Krankheit gibt Rätsel auf

Was ist nur mit Novak Djokovic (34) los? Der Weltranglistenerste verlor am Sonntag das Finale seines Heimturniers in Belgrad mit 2:6, 7:6, 0:6 gegen den Russen Andrey Rublev (24). Auf der Pressekonferenz nach dem Match überraschte der Serbe mit beunruhigenden Aussagen: „Ich kann mir nur vorstellen, dass es an der Krankheit liegt, die mich vor ein paar Wochen heimgesucht hat. Das ist ein individueller Sport, wenn etwas schiefgeht, kann der Motor nicht laufen.“

Um welche mysteriöse Krankheit es sich genau handelt, wollte der 20-malige Grand-Slam-Sieger aber nicht sagen: „Es ist kein Coronavirus und ich möchte keine weiteren Details nennen, aber es ist etwas, das meinen Stoffwechsel beeinträchtigt. Es ist beunruhigend, dieses Gefühl auf dem Spielfeld zu haben. Ich habe mich bis zum Ende des zweiten Satzes nicht müde gefühlt. Das Spiel zum 5:4 war ein langes Spiel, und da fing ich an, mich nicht gut zu fühlen. Das ist mir auch in Monte Carlo passiert.“

Mit Blick auf die French Open (22. Mai – 5. Juni) wirkt Djokovic aber schon wieder recht optimistisch, sagt: „Die Dinge schreiten langsam aber sicher voran. Paris ist das große Ziel, und ich hoffe, dass ich fit und bereit bin, dort Best-of-Five-Matches zu spielen.“