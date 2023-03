Mykola Bilyk über Linz: "Die Stimmung war überragend"

Das 31:28 am Samstag in Linz über die Ukraine war für Österreichs Handball-Herren der vierte Sieg im vierten EM-Qualifikationsspiel und sicherte die Teilnahme an der Endrunde im Jänner 2024 in Deutschland. Bereits jetzt sind die Vorzeichen für das Turnier im "Mekka des Handballs" (O-Ton Robert Weber) verheißungsvoll: Für das in der Fußball-Arena Düsseldorf stattfindende Eröffnungsspiel wurden schon rund 40.000 Karten abgesetzt.