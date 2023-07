"Musste dreimal das Rad wechseln": Gall mit großem Defekt-Pech bei der Tour

Ausgerechnet vor dem schweren Schlussanstieg hinauf nach Saint-Gervais ins Mont-Blanc-Massiv musste Felix Gall auf der 15. Tour-de-France-Etappe sein kaputtes Rad wechseln.

Der Osttiroler, der bis dahin mit der Gruppe des Gesamtführenden Jonas Vingegaard (Den) und dessen Verfolger Tadej Pogacar (Slo) mitgehalten hatte, kämpfte in Folge tapfer – als Tages-26. fiel er im Gesamtklassement aber aus den Top 10, seinem erklärten Ziel, heraus.

Als Elfter fehlen dem 25-jährigen Tour-Debütanten elf Sekunden auf den Zehnten Martin Guillaume (Fra). An der Spitze verteidigte Vingegaard vor dem zweiten Ruhetag seine zehn Sekunden Vorsprung auf Pogacar. Der Sieg ging an Solist Wout Poels (Ned). Gregor Mühlberger verbesserte sich als Tages-30. auf den 27. Gesamtrang. Der Kärntner Marco Haller unternahm einen Ausreißversuch, der 62 Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurde.

"Ich habe heute dreimal das Rad wechseln müssen. Wie ich mich fühle, kann man sich vorstellen", sagte Gall zähneknirschend.

Gogl in Massensturz verwickelt

Getrübt wurde das Tour-Wochenende von zwei Vorfällen, die das Renngeschehen beeinflussten: Am Sonntag verursachte ein Zuschauer einen Massensturz, da er offenbar zu weit auf der Straße stand. Mit seinem Arm, mit dem er mutmaßlich das Smartphone hielt, touchierte er den US-Amerikaner Sepp Kuss, der bei seinem Sturz 20 Fahrer mit sich zu Boden riss. Darunter befand sich Michael Gogl. Der Wolfsegger konnte genau wie die anderen betroffenen Profis das Rennen fortsetzen. Der Ärger über Fans, die mit unbedachten Aktionen das Fahrerfeld gefährden, ist nicht neu. "Die Straße ist das Büro der Fahrer. Geht nicht in ihr Büro", mahnte Eurosport-Experte Jens Voigt zu mehr Disziplin.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bei der Samstag-Etappe von Annemasse nach Morzine, die der Spanier Carlos Rodriguez gewonnen hat, hat Pogacar eine Attacke gegen Vingegaard abbrechen müssen, weil zwei Motorräder vor ihm einen schnelleren Antritt unmöglich machten. Der auf einem Motorrad sitzende Bernard Papon, Fotograf der französischen Zeitung "L’Equipe", entschuldigte sich später: "Ich werde das Unhaltbare nicht verteidigen. Wir sollten nicht in dieser Situation sein. Ich hätte meinen Fahrer bitten sollen, mich schneller und früher zu distanzieren." Papon hatte erst reagiert, als Pogacar antrat, zu diesem Zeitpunkt machte das dichte Fan-Aufkommen an der Strecke ein Ausweichen für das Motorrad jedoch unmöglich.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Tour-Veranstalter sperrten beide Motorradcrews bis Dienstag und belegten sie mit je 515 Euro Buße. Während Pogacar den Vorfall nicht aufbauschen wollte, fand Teammanager Joxean Matxin deutlichere Worte: "Zwei Meter entfernt zu fahren, ist nicht zu akzeptieren."

Weiter geht es am Dienstag in Passy mit dem einzigen Zeitfahren. Die 22 km sollten dem in dieser Disziplin eigentlich nicht konkurrenzfähigen Gall wegen der Topographie mit zwei Anstiegen entgegenkommen. Die letzten sechs Kilometer führen steil bergauf.

Mehr zum Thema Mehr Sport Die Tour de France wird zum Sekundenkrimi Tour de France: Pogacar rückt Vingegaard näher, Gall kratzt an Top 10 Die Tour de France wird zum Sekundenkrimi

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper