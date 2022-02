Murati kannte keine Gnade

Der 33-jährige führte das Starensemble des BC Vienna mit 23 Punkten zum 83:77-Sieg und in das Endspiel gegen Titelverteidiger Oberwart Gunners, das bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange war. "Was Gmunden in den letzten fünf Minuten geleistet hat, war unglaublich stark. Du musst dich erst einmal so zurückkämpfen", zollte Murati seinen ehemaligen Teamkollegen Respekt.

Die Swans hatten den Wienern unter erschwerten Umständen (drei Ausfälle, eingeschränktes Training in den vergangenen zehn Tagen wegen Corona) alles abverlangt, es war ein Abschied mit Anstand. "Die Burschen haben ihr Bestes gegeben", sagte Coach Aleksi Koskinen. "Gegen den BC Vienna darf man sich keine Fehler erlauben", analysierte Kapitän Daniel Friedrich.

Die Raiffeisen Flyers Wels spielten beim 91:67 gegen Kapfenberg nach verlorenem ersten Viertel (19:22) groß auf. Die Messestädter haben wieder Chancen, die Platzierungsrunde der Top Sechs zu erreichen. Herausragend waren Cameron Delaney (23 Punkte) und Jimbo Lull (16 Zähler, 11 Rebounds). "Ich bin stolz auf die Mannschaft", freute sich Coach Sebastian Waser.