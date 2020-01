Muguruza meldet sich eindrucksvoll zurück

Dominic Thiems Ex-Freundin Kiki Mladenovic hat an der Seite von Timea Babos den Doppeltitel bei den Australian Open erobert, heute (9.30 Uhr, ServusTV) fällt die Entscheidung im Damen-Einzel mit zwei unerwarteten Hauptdarstellerinnen. Wer auf die Finalpaarung Garbine Muguruza gegen Sofia Kenin gewettet hat, ist jetzt erheblich reicher. Die 21-jährige Kenin, Nummer 15 der Tennis-Welt, steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Endspiel. "Davon habe ich geträumt, seit ich fünf bin", gestand die US-Amerikanerin. Die fünf Jahre ältere Spanierin Muguruza (WRL-Nr. 32) war schon einmal richtig gut. 2016 hatte sie in Paris triumphiert, 2017 in Wimbledon. Nach dem French-Open-Semifinale 2018 stürzte sie (für viele unerklärlich) ab. "Nein, das war kein Koma. Es gibt einfach Momente, wo die Dinge nicht so laufen. Jetzt passt es wieder", sagte Muguruza.

