Mühlviertler radelten beim Granitbeisser der Konkurrenz auf und davon

Die Siegerzeit von Stadler, auf der durch Sturmschäden verkürzten Extrem-Strecke über 71,5 Kilometer und 2440 Höhenmeter, betrug 3:19:18 Stunden und war damit beinahe zwei Minuten schneller als der Zweitplatzierte Daniel Eichmair. Der dritte Platz ging an Wolfgang Krenn. Vorjahressieger Christoph Soukup musste nach einem Sturz aufgeben. Für Stadler war der Granitbeisser eine optimale Vorbereitung für die Marathon-WM Mitte September in Dänemark.

Seriensiegerin Sabine Sommer holte sich zum zehnten Mal den Sieg bei den Damen in einer Zeit von 3:57 Stunden vor Karoline Neumüller und Anna Hofmann.

Im Ziel sparten die Rennteilnehmen auch nicht mit Lob für die Veranstalter: „Die vielen Zuseher entlang der Strecke, welche ständig für einen Motivationsschub sorgen und dazu eine sehr attraktive Streckenführung zeichnen speziell denn Granitbeisser aus.“

Organisationsteam zieht zufrieden Bilanz

Unter den knapp 300 Mountainbiker war auch Granitbeisser-Gründer Herbert Lackner am Start, der mit stolzen 82 Jahren die Small Strecke bewältigte. Bei perfekten Radlwetter und Streckenverhältnissen fand heuer der Granitbeisser statt, wie OK-Chef Manfred Buchberger berichtete: „Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Ein großer Dank gilt auch den freiwilligen Helfern damit dieses Event in dieser hohen Qualität ausgetragen werden kann.“

Sportliche Bestleistungen wurden auch auf den kürzeren Renndistanzen geboten: Jan Pisar gewann den 38,3 Kilometer langen Medium-Bewerb und auf der Small-Distanz über 16 Kilometer war Lukas Enzenhofer erfolgreich. Bei den Damen gewann auf der Medium-Strecke Cornelia Holland und auf der Small-Strecke Martina Kugler. Die „Mühlviertler-Alm“-Meisterschaft ging auf der Medium-Strecke an Jürgen Obereder und Gabriele Schöfer. Auf der Small-Strecke gewannen Elias Eder und Petra Mörwald Die „Mühlviertler-Alm“-Meisterschaft wurde gesponsert von der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm.