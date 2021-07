Morikawa gewann die British Open

Mit 15 unter Par behielt er zwei Schläge vor seinem US-Landsmann Jordan Spieth die Oberhand. Der vor dem Schlusstag führende Südafrikaner Louis Oosthuizen fiel mit einer 71er-Runde an die fünfte Stelle zurück. So eine spielte gestern auch der Burgenländer Bernd Wiesberger, womit er auf dem geteilten 59. Endrang landete. Matthias Schwab war am Cut gescheitert.

Maximilian Steinlechner war beim Europa-Challenge-Tour-Turnier im GC Adamstal bester Österreicher. Mit zehn unter Par fehlten dem Tiroler Amateur acht Schläge auf Sieger Stuart Manley aus Wales.