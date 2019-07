Mit Zverev gelang den Reichels ein absoluter Coup

Heute (ab 11.30 Uhr, Sky live) ist "Super Tuesday" bei den European Open am Hamburger Rothenbaum, wo drei Aushängeschilder des mit 1,713 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Tennis-Events ins Geschehen eingreifen. Der Welser Familie Reichel ist es gelungen, mit dem topgesetzten österreichischen Star Dominic Thiem (WRL-Nr. 4), Lokalmatador Alexander Zverev (D/5) und Heißsporn Fabio Fognini (Ita/10) drei schillernde Figuren zu verpflichten. Und das, obwohl der Termin – relativ kurz nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon und zu Beginn der Hartplatzsaison – nicht in die Kategorie "Wunschkonzert" fällt.

"Der Star ist aber das Turnier", sagt Sandra Reichel, die erstmals Direktorin einer der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen Deutschlands (1892 wurde der erste Sieger am Rothenbaum gekürt) ist. Papa Peter-Michael ist mit dem Engagement des Hamburgers Zverev, der ausgerechnet vor seiner Haustür zwei Jahre durch Abwesenheit geglänzt hatte, einer seiner größten Coups gelungen. Die Hartnäckigkeit des ehemaligen LASK-Chefs hat sich ausgezahlt.

"Das ist eine Sensation", betonte Sandra Reichel. 2017 und 2018 hatte Zverev Washington den Vorzug gegeben und dort zweimal triumphiert. Jetzt ist der amtierende ATP-Weltmeister lautstark zurück. Hilfreich war diesbezüglich auch Zverevs (schmutzige) Scheidung von Manager Patricio Apey: "Ich weiß nicht, ob ich hier spielen würde, wenn er noch an meiner Seite wäre", erläuterte der 22-Jährige. "Jetzt war es ausschließlich meine Entscheidung. Ich wollte das. Und es fühlt sich gut an."

Am Sonntag wurden die European Open feierlich eröffnet, 4500 Zuschauer pilgerten ins Stadion, wo Zverev seinen ersten Sieg verbuchte. An der Seite von Moderatorin Barbara Schett gewann der Deutsche ein illustres Mixed gegen Iva Majoli (Cro) und Thiem-Coach Nicolás Massú (Chi) 4:3, 4:3.

Den Reichels ist es in der Weltstadt Hamburg wichtig, Sport und Kultur zu vereinen. Max Giesinger ("80 Millionen", "Wenn sie tanzt") und Die Hamburger Goldkehlchen rockten den Centre-Court, auf dem heute die Tennis-Asse das Sagen haben werden.

Harte Brocken für die Stars

Zverev braucht einen seiner (zuletzt weniger gewordenen) guten Tage, um Nicolás Jarry in die Knie zu zwingen. Der Chilene ist als frischgebackener Baastad-Champion mit breiter Brust angereist.

Dominic Thiem, der sich mit Zverev eingeschlagen hat, erwartet gegen Pablo Cuevas (Uru) "ein ganz schwieriges Match". Der deutsche Quali-Sieger Julian Lenz will mit dem Publikum im Rücken gegen Fognini über sich hinauswachsen. Wie laut der Rothenbaum sein kann, wurde vor zwei Wochen bei der Beachvolleyball-WM deutlich.

Barbara Haas weilt gerade im 1529 km entfernten Jurmala. Dort hat sie sich mit einem 6:0, 6:4-Sieg über Landsfrau Julia Grabher für den Hauptbewerb qualifiziert.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at