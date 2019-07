Mit vollen Akkus auf dem "Friedhof"

Ein Kurz-Urlaub auf Mykonos, ein Ausflug in die österreichische Seitenblicke-Society und ein einziges Exhibition-Spiel auf Rasen, das er gegen den Chilenen Nicolás Jarry verlor – man könnte nicht behaupten, dass sich Dominic Thiem auf die All-England-Tennis-Meisterschaften auf den heiligen Spielwiesen von Wimbledon strebermäßig vorbereitet hätte.

Und genau das nährt die Zuversicht des 25-jährigen Niederösterreichers, dass heute die erste Runde nicht wie im Vorjahr sein letzter Auftritt sein wird. In der gestern vom TV-Sender Sky organisierten Gesprächsrunde mit Medienvertretern wirkte Thiem so, als hätte er nach den stressigen Tagen der French Open wieder die Leichtigkeit des Seins entdeckt.

"Meine Akkus sind geladen, ich fühle mich um einiges besser als im Vorjahr", sagt der Weltranglisten-Vierte, der 2018 in Runde eins gegen Marcos Baghdatis aufgeben musste, weil sein vom engen Turnierprogramm ausgelaugter Körper nicht mehr mitspielen wollte.

Das neu aufgestellte Betreuer-Team um Thiem wählte heuer das Alternativprogramm. Dass dieser Ansatz genauso in die Hose gehen könnte, ist dem 25-Jährigen bewusst. "Auf Gras ist hier alles möglich. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinn."

Die Returns werden entscheiden

Dass die Vorzeichen nicht gerade die besten sind, ist Thiem klar. Mit dem 1,98 Meter großen US-Amerikaner Sam Querrey bekommt er es heute (zweites Spiel nach 12 Uhr) mit einem höchst unangenehmen Gegner zu tun, dessen brachiale Aufschläge nur schwer zu entschärfen sein werden. Thiem: "Ich werde sehr gute Returns brauchen, die werden die Partie entscheiden." Dass das Spiel ausgerechnet auf Court 2 stattfindet, ist auch nicht gerade das beste Omen. Dieser Platz trägt den Beinamen "Friedhof der Champions", weil da früher Asse wie John McEnroe, Jimmy Connors, Andre Agassi oder Serena Williams in einer frühen Turnierphase unerwartet gestrauchelt sind.

Auch Thiems Chancen, in Wimbledon eine zweite Turnierwoche zu erleben, wurden im Vorjahr dort begraben. Das ist ihm jetzt ziemlich egal. "Ich mag diesen Platz, der ist nicht zu groß und nicht zu klein und hat eine coole Atmosphäre." Der Centre Court wäre ihm freilich lieber. Bei jedem Grand-Slam-Turnier hat Thiem schon auf der Hauptbühne spielen dürfen, nur Wimbledon fehlt noch in seiner Sammlung. Um im Mekka des Tennissports die Kathedrale betreten zu dürfen, hat er allerdings noch eine längere Prozession vor sich. Erst ein mögliches Viertelfinale gegen Rafael Nadal wäre wohl Centre-Court-tauglich.

Verstärkung bekommt Thiem heute aus dem Fußball-Lager. Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl, seit einem Treffen bei einer Weinverkostung am steirischen Pogusch ein Fan des immer noch sehr bescheidenen Tennis-Stars, hat sich angesagt und dürfte in der Box des Niederösterreichers sitzen. Der Steirer weiß sehr gut, wie man Spiele auf Rasen gewinnen kann. Ob das heute Thiem weiterhelfen wird?

Der zweite ÖTV-Spieler in Wimbledon, Thiems Freund Dennis Novak, absolviert sein Erstrundenspiel heute gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Es ist die vierte Partie auf Court 9. Novak hat sich in der Qualifikation in den Hauptbewerb gespielt. Thiem stärkte ihm dabei als Zuschauer den Rücken.

Wie bei ihm wird Pay-TV-Sender Sky auch bei Novaks Spiel live dabei sein.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at