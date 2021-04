Mit Nerven aus Stahl zum 15. Meistertitel

Die Askö Traun ist österreichischer Badmintonmeister 2021. Gestern gewann der nun 15-fache Champion (Rekord) das Entscheidungsspiel bei Favorit Pressbaum nach 4:4 erst im "Golden Set". In diesem behielt für Traun das rumänische Mixed mit Florentina Constantinescu und Collins-Valentine Filimon gegen Emily Wu und Adi Pratama mit 21:16 die Oberhand.

Es war der Schlusspunkt unter einen nervlichen Kraftakt der Oberösterreicher, die vor einer Woche mit einer 3:5-Heimniederlage in die "Best of three"-Finalserie gestartet waren. "Eine Niederlage ist nach einer Sekunde vergessen, ein Sieg währt für immer", hatte Altstar Jürgen Koch vor dem zweiten Finalspiel am Samstag in Pressbaum als Motto ausgegeben.

In diesem hatte aber Pressbaums Jugend-Nationalspielerin Wu bei drei Matchbällen gegen Constantinescu schon eine Hand am Pokal gehabt, doch dann schlug die Traunerin zurück, gewann 24:22 und ermöglichte so einen "Golden Set", den sich schon am Samstag die Oberösterreicher holten.

Schon 1990 mit dabei

Dass es im gestrigen Entscheidungsspiel erneut einen "Golden Set" brauchte, verdeutlichte, wie knapp die Titelentscheidung letztlich war. "Zwei ,Golden Sets’ in einer Finalserie – ich glaube, das hat es noch nie gegeben", sagte Peter Zauner. Für den langjährigen Traun-Spieler war es sein erster Titel mit dem Klub als Trainer. "Ein Kompliment an unsere Spieler, wie abgebrüht sie in den entscheidenden Situationen gespielt haben", sagte der 37-Jährige. Noch ein paar Semester mehr auf dem Buckel hat Koch, der mit seinen 48 Jahren schon 1990, also beim ersten der 15 Meistertitel, mitgewirkt hatte. Gestern steuerte der Routinier an der Seite von Constantinescu im Mixed sowie von Filimon im Doppel zwei Punkte bei. "Gerade im Doppel und im Mixed ist Jürgen dank seiner Erfahrung nach wie vor unverzichtbar für uns", sagte Zauner. (pue)