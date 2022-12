Mit Liu Jia gelang Sieg

Einen Tag nach dem grotesken Zwist mit ihrem Ex-Klub Linz AG Froschberghat Liu Jia gezeigt, welchen Wert die 40-Jährige nach wie vor für Österreichs Tischtennis-Nationalteam hat: Mit ihrem 3:0-Sieg über Tijana Jokic setzte die Ex-Europameisterin beim 3:0 Österreichs in der EM-Qualifikation in Linz-Lissfeld über Serbien – auch Sofia Polcanova und Amelie Solja gewannen – den Schlusspunkt. Am Donnerstag war die ÖTTV-Auswahl den Serbinnen noch mit 2:3 unterlegen – da noch ohne Liu Jia.

Diese hatte sich nach Weinkrämpfen nicht mehr in der Lage gesehen, eine konzentrierte Leistung abzurufen. Ausgelöst wurden diese, als ihr Ex-Klub, den sie zu zwei Champions-League-Titeln geführt hatte, für das Training in der als Nationalteamstützpunkt ausgewiesenen Lissfeld-Halle von ihr 3,50 Euro Tischbenutzungsgebühr verlangt hatte. Klubchef Günther Renner, der den Vorfall zunächst noch damit erklärt hatte, dass der Hallenwart die wichtigste Spielerin der Klubgeschichte nicht gekannt hätte, schlug gestern versöhnlichere Töne an. "Es tut mir leid, dass das passiert ist", sagte er im ORF. Jedoch schloss er mit einer Spitze in Richtung Liu Jia: "Wenn man etwas falsch verstehen will, versteht man es falsch." Das klang nicht nach Friede.

