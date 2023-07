Mit Enis Murati zu den Sommerspielen?

Enis Murati, der ehemalige Kapitän des Basketball-Topklubs OCS Swans Gmunden, übersiedelt vom BC Vienna, bei dem sein Vertrag nach zwei Saisonen ausgelaufen ist, zum 3x3-Nationalteam. Das Ziel ist klar definiert: Der bald 35-Jährige soll seinen Beitrag dazu leisten, dass sich die rot-weiß-rote Equipe für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris qualifiziert. Murati trifft auf seinem neuen Weg auf einen alten Bekannten, an der Seite des Altmünsterer Matthias Linortner verteilte er schon früher bei den "Schwänen" Körbe.

Murati, der 2006 aus dem Kosovo nach Gmunden kam und an der Universität Salzburg ein Biologiestudium abgeschlossen hat, ist seit 2013 im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft.

"Für mich ist das eine große Ehre und auch eine Chance. Die 3x3-Burschen machen einen hervorragenden Job und haben schon vieles erreicht. Ich hoffe, dass ich ihnen helfen kann, das zu schaffen, was wir noch vorhaben. Und das ist einiges", sagte Murati, der alles mitbringt, was man für 3x3 (also im Match drei gegen drei auf einen Korb) braucht. Er misst 1,94 Meter, ist ein exzellenter Werfer, physisch präsent und mit hoher Spielintelligenz ausgestattet.

Das weiß auch Teamchef Milan Isakov: "Enis ist ein erfahrener Anführer und vermutlich der vielseitigste Spieler in Österreich. Er wird unseren Jungen helfen, damit sie ihr Potenzial entfalten können."

Auch Sarah Sagerer aus Gampern ist ein Fixstern in der rot-weiß-roten 3x3-Szene, aktuell aber im herkömmlichen Basketball engagiert. Und zwar als Legionärin in Neuseeland, wo die 27-Jährige schnell Fuß gefasst hat. Ihr Klub Whai wartet zwar nach zwei Runden noch auf den ersten Sieg, Sagerer vermochte jedoch bei der 71:83-Auswärtsniederlage gegen Northern Kahu mit 17 Punkten, sechs Rebounds, vier Assists, drei Blocks und einem Steal zu glänzen.

Scharmüller verlängert in Gmunden

Was tut sich in der österreichischen Superliga? In Gmunden verlängerte Lukas Schartmüller (27) seinen Vertrag, die Raiffeisen Flyers Wels dürfen zumindest für die nächsten beiden Jahre weiterhin auf die Dienste der Brüder Gavrilo (21) und Danilo Tepic (23) bauen. Für Letzteren läuft es auch privat gut. Er hat seine Sonja geheiratet, die beiden erwarten Ende des Jahres ihr erstes Kind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper