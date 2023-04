Mit der Wut im Bauch zurück in die Spur

Morgen (19 Uhr) darf nichts anbrennen bei den OCS Swans Gmunden, deren stolze Auswärtsserie mit 13 Erfolgen seit 27. November am Dienstag in Kapfenberg zu Ende ging. Der Stachel der 80:83-Niederlage – verbunden mit dem 1:1-Ausgleich im Basketball-Best-of-5-Viertelfinale – steckt tief, es gibt aber keinen Grund, in den Panikmodus zu schalten.

"Wir müssen uns sammeln, bereit sein und mit Energie zurück in die Spur finden", betonte Coach Anton Mirolybov, der sich sogar nach dem 93:65-Kantersieg am Sonntag vereinzelte Kritik von der Fan-Seite hatte gefallen lassen müssen. Einige hätten sich angesichts der klaren Verhältnisse auf dem Parkett längere Verschnaufpausen für die Etablierten und mehr Einsatzzeiten für die Ergänzungsspieler gewünscht.

Wie auch immer: Morgen sind 100 Prozent gefragt – auch aufseiten der Raiffeisen Flyers Wels, die ebenfalls um 19 Uhr mit Heimvorteil im Rücken die 2:1-Führung gegen St. Pölten anpeilen.

Die 72:80-Niederlage am Mittwoch offenbarte einige Defizite – vor allem unter dem Korb. Bei den Rebounds hatten die Niederösterreicher mit 44:28 klar die Nase vorne.

"Wir haben nicht gut genug gearbeitet, wir müssen einfach härter spielen", betonte US-Legionär Donovan Smith. Ähnlich sieht es Kapitän Christian von Fintel: "Wenn man 80 Punkte zulässt, dann ist das einfach zu viel. Wir wissen, wo der Hebel anzusetzen ist."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos