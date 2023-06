Mit der "blauen Wand" soll dem HC Linz die Revanche gelingen

"Ein Finale mit nur einem Tor zu verlieren, ist verdammt bitter", sagte Alex Hermann nach dem 24:25 am Sonntag bei Westwien im ersten Spiel der "Best of 3"-Finalserie um den österreichischen Handballtitel. Nur wenn die Linzer am Mittwoch (20.20 Uhr live in ORF Sport Plus und Laola1.tv) den Spieß zu Hause umdrehen, folgt am kommenden Sonntag auswärts ein Entscheidungsspiel.

Für die Heimpartie ist dem siebenfachen Meister die lautstarke Unterstützung des Anhangs gewiss. Die Halle ist seit Tagen ausverkauft. Auch im ersten Auswärtsfinale hatte die sogenannte blaue Wand – rund 150 Schlachtenbummler waren in die Südstadt gereist – die Linzer beim zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand unermüdlich angetrieben.

Letztlich hatten nur Kleinigkeiten zum Sieg gefehlt. "Wir haben die Chancen gehabt, manchmal hat uns die notwendige Nervenstärke gefehlt", sagte Hermann, der mit neun Toren bester Werfer der Partie war.

Auch wenn Westwien-Schlussmann Constantin Möstl 16 Paraden verzeichnete, suchten die Linzer Spieler die "Schuld" nichtsdestoweniger bei sich selbst. "Wir wissen zwar, dass der gegnerische Tormann sehr gut ist, aber von den freien Würfen dürfen wir uns nicht so viele von ihm wegnehmen lassen", sagt Moritz Bachmann. Wolle man Meister werden, so der Rückraumspieler, "müssen wir bereit sein, den Ball bis ins Tor hineinzutragen".

Kein Blick zurück mehr

Es stehe 0:1 – nicht mehr und nicht weniger, war nach der Partie von Trainer Milan Vunjak und mehreren Spielern zu hören. Eine pragmatische Nüchternheit, die es angesichts der kurzen Zeit bis zu Finale zwei wohl braucht. "Nach dem Spiel durften wir kurz traurig sein, am Tag danach gibt es aber nur noch den Blick nach vorne", sagte der 23-jährige Bachmann.

Videoanalyse samt taktischer Spielvorbereitung sowie das Üben gewisser Spielsituationen – mehr sei bis Mittwoch nicht mehr möglich und auch nicht ratsam. Nichts verbessern braucht wohl Linz-Torhüter Markus Bokesch, der mit 37,8 Prozent abgewehrter Bälle eine erneut bärenstarke Vorstellung bot.

Alex Hermann: "Wenn wir im Angriff noch ein Schauferl drauflegen, dann wird das reichen." Und zu Hause, da sind sich alle einig, sei man dank der "blauen Wand" sowieso stärker.

