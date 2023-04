Mit dem Geist von 2019 zum 23. Meistertitel?

LINZ. Nußbachs Frauen, die das Faustball-Double im Freien und in der Halle erobert haben, und Vöcklabrucks Männer um Topangreifer Karl Müllehner, der beim 4:1 des rot-weiß-roten Nationalteams über Deutschland groß aufgespielt hat, sind als Titelverteidiger die Gejagten in der am Samstag startenden 1. Feld-Bundesliga. Je zehn Oberhausklubs kämpfen in neun Runden (jeder gegen jeden) um drei Plätze im Final-3, das heuer am 1. und 2. Juli auf dem Sportplatz Arnreit über die Bühne gehen wird.