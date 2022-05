Mit dem Rücken zur Wand

Hinter den Kulissen werden in den internationalen Tennisverbänden ATP, WTA und ITF zum Teil hitzige Debatten über mögliche neue Formate bzw. Veränderungen im Turnierkalender geführt. Es geht um eine mögliche Aufstockung der ATP-Masters-1000-Turniere (derzeit sind es neun mit Aussicht auf zehn oder sogar zwölf) und gleichzeitig um eine Beschneidung bei den vier Majors. Der Best-of-5-Modus bei den Herren ist nicht mehr unantastbar, aber für viele Asse hier bei den French Open in Paris so etwas wie das „Überlebenselexier“.

Hätten sie hier in Roland Garros bereits auf best of 3 umgestellt, wären etliche namhafte Protagonisten bereits auf der Heimreise. Carlos Alcaraz, angesichts der Verletzungs-Vorgeschichte von Rafael Nadal der gar nicht so geheime Top-Favorit auf den Titel, stand in der zweiten Runde kurz vor dem Aus. „Ihr werdet sehen, der gewinnt das noch“, versicherte Alexander Zverev (D), als er bei der Pressekonferenz mit dem Zwischenstand vom Match des Spaniers im Botanischen Garten konfrontiert wurde.

Alcaraz war gegen den groß aufspielenden 34-jährigen Albert Ramos Vinolas (Esp) bereits 6:1, 6:7 (7), 5:7 und 4:5 zurückgelegen. Der Außenseiter (ATP-Nr. 44) vergab einen Matchball und musste sich nach 4:38 Stunden in fünf Sätzen geschlagen geben.

„Ich bin überglücklich“

„Es war unglaublich knapp. Ich habe gegen einen fantastischen Kontrahenten alles aus mir herausholen müssen. Ich bin überglücklich, dass ich das Blatt noch wenden konnte“, gestand Alcaraz, der mit Turniertriumphen in Miami, Barcelona und Madrid angereist war. Vielleicht haben das gigantische Selbstvertrauen und der Glaube an seine Stärken und Fähigkeiten dem 19-jährigen Shootingstar Flügel verliehen.

Olympiasieger Zverev, der noch auf seinen ersten Major-Titel wartet, operierte gleichzeitig in einem - wenn man so will - „Paralleluniversum“. Der Deutsche musste in seinem Match gegen den aufstrebenden Argentinier Sebastian Baez (21) ebenfalls einen Matchball abwehren und zuvor nach einem Zwei-Satz-Rückstand erst einmal in die Gänge kommen. Der Endstand? 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.

„Es gibt solche Tage, an denen es nicht läuft. Dann musst du kämpfen, überlegen, was du verändern kannst. Ich war der Glücklichere“, sagte der 25-jährige Weltranglistendritte, der im US-Open-Finale 2020 gegen Dominic Thiem eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte. Dieser Best-of-5-Modus hat eigene Gesetze. Ein Match ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist.

A propos Thiem: Sein Erstrunden-Bezwinger auf dem Bois de Boulogne hat die zweite Hürde nicht übersprungen. Der Bolivianer Hugo Dellien unterlag dem Russen Karen Chatschanow 6:4, 4:6, 6:7 (1), 3:6. Dafür steht der als Nummer neun gesetzte Kanadier Felix Auger-Aliassime im Sechzehntel-Finale.

Auf dem Weg dorthin wäre ihm um ein Haar sein Auftakteinzel zum Verhängnis geworden. Der peruanische Qualifikant Juan Pablo Varillas brach aber nach einer 2:0-Satzführung weg. Als Meister der Aufholjagd musste sich auch Stefanos Tsitsipas in einer atemberaubenden Night Session auf dem Court Philippe Chatrier präsentieren. Der im ATP-Ranking auf Position vier stehende Grieche rang Lorenzo Musetti (Ita) 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2 nieder.

Nadals eindrucksvolle Bilanz

Oui, oui, es gibt viele potenzielle Stolpersteine auf dem Weg zur Endstation Sehnsucht. Sieben Matches binnen zwei Wochen müssen gewonnen werden, um sich so einen Grand-Slam-Titel zu holen. Die Schwierigkeiten von Alcaraz, Zverev, Tsitsipas und Auger-Aliassime lassen den „König von Paris“, Rafael Nadal, in einem noch grelleren Licht erscheinen. Der bald 36-jährige Spanier hat bei den French Open 13 Mal triumphiert und eine imposante Einzelbilanz von 107:3 Siegen zu Buche stehen.

Die Nummer fünf der Welt ist im laufenden Turnier trotz chronischer Fußprobleme und nach sechswöchiger Pause wegen eines Ermüdungsbruchs im Rippenbereich noch ohne Satzverlust. „Es gibt nach wie vor viel zu verbessern in meinem Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es perfekt ist“, betonte Nadal nach dem 6:3, 6:1, 6:4 gegen den französischen Lokalmatador Corentin Moutet in Runde zwei.

Herr Rune ist ganz schön frech

Gut möglich, dass die 13 Titel in Roland Garros ein Rekord für die Ewigkeit sein werden. Alcaraz traut man so eine Errungenschaft mit seinen 19 Jahren zwar zu, aber du musst erst einmal ein Major-Event gewinnen, bevor du dir Gedanken über derartige Dimensionen machen darfst. Eine optimistische Herangehensweise schadet grundsätzlich nicht, jene von Holger Rune (19) war ganz schön frech.

„Ich traue mir schon zu, das zu schaffen“, posaunte der Däne hinaus, als er gerade 17 war. Bisher lässt der Weltranglisten-40. zumindest Taten in Paris sprechen. Gegen den Schweizer Henri Laaksonen gab sich Rune keine Blöße - 6:2, 6:3, 6:3. In seinem Auftakteinzel hatte der Skandinavier Denis Shapovalov (Can), der Nadal in Rom geschlagen hatte, abserviert.

Mit dem jungen Mann ist zu rechnen. Mit Novak Djokovic natürlich immer. Der Titelverteidiger steht ebenfalls ohne Satzverlust in Runde drei. Der 21. Grand-Slam-Titel, mit dem der Serbe zu „King“ Nadal aufschließen würde, liegt im Bereich des Möglichen.