Mischek: Eingriff an der Hüfte

Die erst 23-Jährige musste sich wie Teamkollegin Sofia Polcanova einer Hüftarthroskopie wegen eines Labrumeinrisses sowie eines Knorpelschadens unterziehen.

"Ich kann derzeit praktisch nur liegen und muss vier Wochen lang Krücken verwenden. Ich bekam eine Motorschiene, die die Hüfte leicht in Bewegung hält", sagte die U21-Doppeleuropameisterin, die bei der EM Mitte August wieder spielen will. Trotz des Ausfalls ist Froschberg im Finale in der Besetzung Polcanova, Liu Jia und Suthasini Sawettabut Favorit. Foto: privat