Milde Strafe für Zverev nach wildem Ausraster

Nach seinem Ausraster beim Turnier in Acapulco ist Alexander Zverev von der Tennis-Organisation ATP nun mit einer achtwöchigen Sperre auf Bewährung belegt worden. Darüber hinaus wurde dem Weltranglisten-Dritten eine Geldstrafe von 25.000 Dollar – ebenfalls auf Bewährung – auferlegt. Damit darf sich Zverev bis zum 22. Februar 2023 keinen Verstoß leisten, der zu einer Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens führt, der Olympiasieger kann noch bis Freitag Einspruch erheben. Der 24-Jährige hatte nach einer Niederlage im Doppel mehrmals mit seinem Schläger gegen den Schiedsrichtersessel geschlagen, auf dem der Unparteiische noch saß, und den Referee zudem wüst beschimpft.

Für seinen unrühmlichen Auftritt hatte sich Zverev zwar bereits via Instagram entschuldigt. Es sei schwer in Worte zu fassen, wie sehr er sein Verhalten bereue, schrieb er da. Er habe sich auch privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt und wolle die Lehren aus dem Vorfall ziehen. "Ich werde die kommenden Tage nutzen, um über meine Taten nachzudenken und wie ich sicherstellen kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt", schrieb der 24-Jährige.

Am vergangenen Wochenende hatte Zverev das deutsche Davis-Cup-Team zum 3:1-Sieg im Erstrundenspiel in Brasilien geführt. Sportlich überzeugte Zverev mit zwei Siegen im Einzel, allerdings machte ihm zu schaffen, dass ihn brasilianische Fans beschimpften. Die Zuschauer hätten eine Grenze überschritten, klagte die deutsche Nummer eins. "Du kannst mich hassen, mich nicht mögen. Aber wenn es gegen deine Familie geht oder gegen einen, den du liebst, dann wird eine Linie überschritten", sagte Zverev.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Mats Wilander aus Schweden hatte beim Sender Eurosport zuletzt eine drei- bis sechsmonatige Suspendierung und eine Sperre für die wichtigsten Turniere ins Gespräch gebracht, zu denen auch die nun folgende Masters-Veranstaltung in Indian Wells gehört. Doch so weit kam es nun nicht, was viele kritisieren.

"Wäre im Gefängnis gelandet"

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ist sich sicher, dass sie weitaus härter bestraft worden wäre, hätte sie sich ähnlich daneben benommen wie der Deutsche. "Man erkennt die Doppelmoral im Tennis. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich im Gefängnis gelandet, kein Witz", sagte die 40-Jährige.