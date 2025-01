Mikrofon statt Tennisschläger: Eine neue Rolle für Barbara Haas

Am 5. Februar 2023 hat Barbara Haas, Österreichs langjährige Nummer 1 im Damen-Tennis, ihr letztes Match auf der WTA-Tour bestritten. Es war ein 2:6, 1:6 gegen die Bulgarin Viktoriya Tomova in der Qualifikation des Upper Austria Ladies im Design Center. Dorthin kehrt die einstige Weltranglisten-133., die nach wie vor in der Bundesliga als Führungsspielerin bei Meister Linz AG Team OÖ aktiv ist, bei der 34. Auflage des WTA-500-Events von 26. Jänner bis 2.