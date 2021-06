Michael Gogl: "Die Streckenführung war gemeingefährlich"

"Wenn wir nichts ändern, wird es Tote geben." Marc Madiot, ein früherer Rennfahrer und nun Teamchef beim französischen Rennstall FDJ, fand drastische Worte, nachdem die ersten Tage der Tour de France von zahlreichen schweren Stürzen überschattet worden waren. Ins Zentrum der Kritik rückten der Rad-Weltverband UCI sowie der Tour-Veranstalter ASO. Auch Oberösterreichs Michael Gogl ist bei seiner vierten Frankreich-Rundfahrt verärgert, obwohl selbst bisher unbeschadet durchgekommen.

"Stürze gehören in der ersten Woche der Tour leider immer zur Tagesordnung, es ist hektisch, weil es einfach um so viel geht. Aber heuer war die Streckenführung teilweise wirklich gemeingefährlich", sagt der Wolfsegger.

Am Montag erwischte es unter anderem den Vorjahreszweiten Primoz Roglic, 2018-Sieger Geraint Thomas und Sprintstar Caleb Ewan, für den die Tour im Krankenhaus endete. "Es ist ein gefährlicher Sport und der Druck auf alle groß", sagte der Gesamtführende Mathieu van der Poel.

Die Fahrer sind dabei aber oft das letzte Glied in der Kette. Die Rufe nach besseren Sicherheitsvorkehrungen an der Strecke verhallten bisher meist ungehört. "Hier wird so viel Geld kassiert für die TV-Bilder, und dann muss es natürlich spektakulär sein. So ein verwinkeltes Finale mit engen Straßen und Abfahrt knapp vor dem Ziel wie am Montag ist aber einfach nicht nötig", sagt Gogl. "Es ist immer einfach, zu sagen, dass es gefährlich ist, aber man muss erkennen, dass es immer schwieriger wird, Zielorte zu finden", rechtfertigte sich Renndirektor Thierry Gouvenou.

Das Peloton protestierte gestern beim Start der vierten Etappe von Redon nach Fougeres auf seine Weise: die Fahrer hielten kurz nach dem Start für eine Minute an. Dann ging es vergleichsweise ruhig zur Sache. Ausreißer Brent van Moer wurde erst 200 Meter vor dem Ziel gestellt, dann schlug die große Stunde von Altmeister Mark Cavendish. Er gewann im Sprintfinale seine schon 31. Tour-Etappe und vergoss danach Tränen der Freude.

Michael Gogl Bild: Eisenbauer

Erstes Zeitfahren steigt

Heute dürfte das Gesamtklassement ein neues Gesicht bekommen, wenn von Change nach Laval Espace Mayenne relativ flache 27,2 Kilometer im Einzelzeitfahr-Modus zurückzulegen sind.