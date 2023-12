Miami Doplhins qualifizierten sich für Play-offs in NFL, Rückschlag für Raimann

Die Dolphins gewannen am Sonntag das Spitzenspiel gegen die bereits zuvor für die Play-offs qualifizierten Dallas Cowboys knapp mit 22:20 (13:7). Kicker Jason Sanders verwandelte bei ablaufender Spielzeit sein fünftes Field Goal des Spiels aus 29 Yards.Miami (Florida). Miami ist das offensivstärkste Team der Saison mit den meisten Touchdowns und Punkten. Quarterback Tua Tagovailoa warf für einen Raumgewinn von 293 Yards, neunmal fand er Star-Receiver Tyreek Hill.

Einen wichtigen Sieg im Play-off-Rennen errangen auch die Tampa Bay Buccaneers, die deutlich mit 30:12 gegen die Jacksonville Jaguars gewannen. Beide Teams stehen jetzt bei einer Bilanz von 8:7. Tampa Bay verteidigte mit dem vierten Sieg in Serie seine Führung in der NFC-South-Division. Die Jaguars, bei denen sich Quarterback Trevor Lawrence an der Schulter verletzte, liegen in der AFC-South-Division gleichauf mit den Indianapolis Colts (mit dem Österreicher Bernhard Raimann) und Houston Texans. Nur der Divisionssieger ist sicher in den Play-offs dabei, dazu gibt es pro Conference drei Wild-Card-Plätze.

Zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison sicherten sich die Detroit Lions mit einem 30:24 bei den Minnesota Vikings erstmals seit 1993 wieder den Titel in ihrer Division.

Rückschlag für Raimann und Colts

Die Indianapolis Colts und Österreichs NFL-Stammkraft Bernhard Raimann haben im Kampf um die Play-off-Ränge einen Rückschlag erlitten. Am Sonntag gab es bei den Atlanta Falcons nichts zu holen. Kicker Younghoe Koo erzielte beim 29:10 fünf Field Goals, dazu kamen zwei Touchdowns der Heimmannschaft. Die Colts-Offensive mit Left Tackle Raimann in der Startformation brachte es nur auf einen Lauf-Touchdown durch Jonathan Taylor und ein Field Goal. Indianapolis steht nun bei acht Siegen und sieben Niederlagen. Nur noch zwei Begegnungen sind bis zum Ende des Grunddurchgangs zu absolvieren.

Glück hatten die Colts allerdings, dass ein direkter Gegner um den Play-off-Einzug in der AFC ebenfalls verlor. Gemeint sind die Houston Texans, die gegen die Cleveland Browns am Sonntag mit 22:36 das Nachsehen hatten. Wenn die Regular Season nach dem aktuellen Spieltag enden würde, wären die Colts nach wie vor in den Play-offs dabei.

