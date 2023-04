Meisterfeier in Wien? Linz ist gerüstet

"Bei Sokol gibt’s eine Party!" Mit diesem Gesang hatten die Volleyballerinnen von Linz-Steg vor fast zwei Wochen den 3:0-Heimsieg über Sokol/Post gefeiert. Heute ab 20.25 Uhr haben die Titelverteidigerinnen auswärts die Chance, die "Best of 5"-Finalserie (Stand 2:1) für sich zu entscheiden.

Auch wenn die Serie elf Tage unterbrochen wurde, hat die eingangs erwähnte Devise Bestand. Darum werden laut Manager Andreas Andretsch auch an die 80 Schlachtenbummler den Weg mit nach Wien machen. Da die Post-Halle schon im zweiten Finalspiel (2:3) mit rund 500 Zuschauern voll war, geht die Sorge um, dass nicht jeder Fan Platz findet.

"Es war zuletzt die Rede davon, dass eine Zusatztribüne aufgebaut wird", sagt Andretsch. Angst, dass ausgerechnet Linzer Schlachtenbummler draußen bleiben müssen, hat er nicht, schließlich reise der Auswärtstross ja früher an, als das Gros der Heimfans erscheint.

Teaminterne Irritation

Um gegebenenfalls schon in Wien das erste Triple der Vereinsgeschichte (Meister, Cup, Supercup) zu feiern, ist der Manager gerüstet – ein fünftes Finale würde am Sonntag in Linz folgen. Welche Feier-Vorbereitungen er getroffen hat, will er nicht sagen. Das erzeuge nur schlechtes Karma. Diesbezüglich geht er mit mehr Bedacht vor als etwa nach dem 2:3 bei Post, als er – merklich sauer – seinem Team via ORF ausrichtete, dass es schlecht vorbereitet gewesen sei.

Coach Facundo Morando fragte daraufhin irritiert: "Wenn dieses Team nicht gut vorbereitet ist, wer ist dann überhaupt gut vorbereitet?" Der Argentinier, der nach dieser Saison Co-Trainer beim Nationalteam seiner Heimat wird, hätte die Niederlage viel lieber dazu genutzt, um das Team noch enger zusammenrücken zu lassen. Zugunsten von Steg wuchs sich die Thematik nicht aus.

Zum einen haben die Linzer Führungsspielerinnen längst verstanden, nicht jeden verbalen Schnellschuss ihres Managers ernst zu nehmen. Zum anderen machte der eindrucksvolle 3:0-Heimsieg eine derartige Diskussion letztlich obsolet. Die elftägige Unterbrechung konnte daran nichts ändern.

Zum Schutz einer 15-Jährigen

Die Final-Unterbrechung resultierte daraus, dass Österreichs U17-Auswahl in der EM-Qualifikation spielte und dabei auf Sokol-Talent Lia Berger baute. Nicht nur, dass das Nationalteam das EM-Ticket verpasste, war die Tochter von Ex-Beachvolleyballer Nik Berger dann doch gar nicht mitgereist. Damit der sportliche sowie schulische Druck nicht zu groß wird, haben Eltern und Trainer entschieden, der 15-Jährigen eine Pause zu geben.

So sehr Linz mit der Final-Unterbrechung auch haderte, "Lia Berger mit ihren 15 Jahren kann am allerwenigsten dafür", spricht Andretsch davon, dass der Teenager zum Spielball zwischen Verbands- und Vereinsinteressen geworden ist. Mehr wollte er während der Finalserie nicht sagen. In Richtung Verband meinte er nur: "Danach wird es krachen."

