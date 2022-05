Meister mit Herz: Die Swans siegten für ukrainische Flüchtlinge

Der amtierende Basketball-Meister Gmunden hat in der Best-of-5-Viertelfinalserie wieder auf dem Fahrersitz Platz genommen und mit einem verdienten 82:66 (38:38)-Sieg über die Raiffeisen Flyers Wels im 99. Derby auf 2:1 gestellt. Damit haben die Swans morgen (19 Uhr) in der Messestadt den ersten Matchball. Und das, obwohl Toni Blazan, der im ersten Play-off-Duell vor acht Tagen mit 29 Punkten der überragende Mann gewesen war, wegen einer fiebrigen Erkältung fehlte.

"Das war ein Erfolg der gesamten Mannschaft, die zwar nicht so getroffen hat, wie sie kann, aber defensiv über 35 Minuten super gespielt hat", analysierte Finanzchef Harald Stelzer. Gut 1000 Fans hatten sich in der Volksbank-Arena eingefunden – darunter auch ukrainische Flüchtlingsfamilien aus der Region, die die Gmundner getreu dem Motto "Swans for Ukraine" eingeladen hatten. In der Halle wurden Spendenboxen aufgestellt, um einen Beitrag zu leisten, die Not der Betroffenen ein bisschen zu lindern. Eine sehr edle Aktion.

Nicht ganz so harmonisch ging es auf dem Parkett zur Sache. Es war ein wie erwartet intensives Match mit insgesamt 51 Fouls. Flyers-Coach Sebastian Waser mokierte sich über die Schiedsrichterleistung ("Eine Katastrophe"), für Stelzer war die Vorstellung der Referees hingegen "sehr ordentlich".

Dass sich die Geister scheiden, liegt in der Natur eines Derbys, dem diesmal C. J. Anderson mit 25 Zählern, sechs Rebounds und drei Assists seinen Stempel aufdrückte. "Es gibt nichts Besseres als gegen einen tollen Rivalen zu spielen", sagte der US-Amerikaner, während sein Landsmann Jimbo Lull auf Seiten der Welser mit den Tränen kämpfte. Der 2,13 Meter große Center schied (ohne Fremdeinwirkung) mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung aus. Sehr bitter.