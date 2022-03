Ahmed Hagag ist U22-Europameister im Boxen. Der Braunauer setzte sich gestern im Superschwergewichtsfinale des Turniers in Porec (Cro) gegen den Deutschen Nikita Putilov nach Punkten durch. "Das ist mein bisher größter Erfolg", sagte der 22-Jährige jubelnd, der in der Stunde genau wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. "Ohne meinen Vater wäre ich nicht so weit gekommen." Papa Hassan, der früher ebenfalls in Österreichs Nationalteam boxte, steht seit einem Zerwürfnis mit Nationaltrainer Daniel Nader selbst als Coach in der Ecke seines Sohnes. Während der Pandemie stellte er sich auch als Trainingspartner zur Verfügung. Da Österreichs Verband keine EM-Vorbereitung organisierte, stellte sich das Vater-Sohn-Gespann kurzerhand selbst ein Trainingslager sowie notwendige Sparring-Einheiten zusammen. Ahmed, der als Elektromonteur arbeitet, opferte dafür seinen gesamten Urlaub. "Jetzt bin ich sogar im Urlaubsminus. Wenn ich heimkomme, werde ich Überstunden machen müssen", so Hagag lachend.