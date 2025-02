Kaiper ist nach der WM zurück im Liga-Alltag: "Adrenalinspiegel war 3 Wochen in den Wolken"

Mit dem Spiel am Samstag (19 Uhr) in Graz beginnt für Handballmeister die Frühjahrssaison und somit der Schlussspurt im Kampf um einen der acht Play-off-Plätze. "Vor uns liegen acht Finalspiele", sagt Milan Vunjak. Der Trainer des Tabellen-Achten musste in der vierwöchigen Vorbereitung den Fokus auf Krafttraining legen, da er nicht die volle Mannschaft zur Verfügung hatte.