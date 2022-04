Meilenstein für Basketball-Damen

Nach einem fünften Platz 2018/19 haben sich die Damen erstmals für das Superliga-Semifinale (best of 3) qualifiziert. Mit den Klosterneuburg Duchess stellt sich am Samstag (18 Uhr) zunächst auswärts der siebenfache Meister, achtmalige Cup-Triumphator und makellose Grunddurchgangssieger (14 Spiele, 14 Siege) in den Weg. "Wir haben uns merklich verbessert und wollen unsere Stärken zeigen, auch wenn wir der klare Underdog sind", sagte LZ-OÖ-Spielerin Lara Mendl.

Doppelveranstaltung am 9. April

Die Vorfreude auf das Heimspiel am Samstag, dem 9. April (14.30 Uhr), ist riesig. Dann werden Lisa Ganhör, Sonja Andjelkovic & Co. nämlich in der schmucken Welser Raiffeisen-Arena vorspielen. Dort steigt eine Doppelveranstaltung frei nach dem Motto "Ladies first". Im Anschluss (17.30 Uhr) werden die Herren der Raiffeisen Flyers Wels gegen Traiskirchen antreten. Im Idealfall frei von Druck. Gewinnen die Messestädter nämlich heute (17.30 Uhr) bei den Vienna Timberwolves, wäre der Play-off-Einzug fix. Allerdings warten die Welser seit 14. Dezember 2019 auf einen Auswärtssieg bei den Wienern. "Wir haben dort einiges gutzumachen", weiß Waser.

Meister Gmunden empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) in Bestbesetzung die Oberwart Gunners. Gewinnen Wels und die Swans, stünde einem Viertelfinal-Derby wohl nichts mehr im Weg. (alex)