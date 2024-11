Mehr Mann als Frau: Warum Olympiagold an einem seidenen Faden hängt

Die Algerierin Imane Khelif, die einst vom Fußball gekommen war und später Altmetall verkauft hatte, um sich das schweißtreibende Box-Training im Nachbarort leisten zu können, erklomm am 9. August 2024 bei den Sommerspielen in Paris den Olymp. Gemessen an ihren kämpferischen Leistungen gestaltete sich der Weg zur Goldmedaille, die jetzt vielleicht an einem seidenen Faden hängt, souverän.