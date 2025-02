Mega-Trade in der NBA: Doncic von Dallas zu den Lakers

Basketball-Superstar Luka Doncic wechselt von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers um Altmeister LeBron James. Auch der Deutsche Maximilian Kleber kommt im Zuge des Deals nach Kalifornien. Dafür wechselt Anthony Davis zu den Mavs. Die Clubs bestätigten die Verpflichtungen am Sonntag. Der Deal wurde in US-Medien als einer der aufsehenerregendsten Transfers in der NBA-Geschichte bewertet.

Der Slowene Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale. Weder er noch Davis seien vorab in die Pläne einbezogen gewesen, berichten Insider. Lakers-Superstar LeBron James soll laut ESPN erst nach dem Sieg gegen die New York Knicks am Samstagabend von dem Tauschgeschäft erfahren haben. Auf X dementierte er Gerüchte, er sei "frustriert" von Davis gewesen.

Markieff Morris wechselt ebenfalls zu den Lakers. Dallas bekommt dafür neben Davis auch Max Christie und kann beim Draft 2029 anstelle der Lakers in der ersten Runde einen Spieler auswählen. Berichten zufolge sollen Fitness-Probleme bei Doncic die Mavs zu dem Tauschgeschäft bewogen haben. Allerdings ist auch der 31-jährige Davis sehr verletzungsanfällig und deutlich älter als Doncic. Mit den Utah Jazz ist auch eine dritte Franchise an dem Trade beteiligt. Das Team erhält den Lakers-Guard Jalen Hood-Schifino und weitere Spieler beim Draft.

