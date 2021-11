Medwedew mühte sich zum Sieg

Der Weltranglisten-Zweite geriet gegen den polnischen Debütanten Hubert Hurkacz in Bedrängnis, setzte sich aber nach zwei Stunden 6:7 (5), 6:3, 6:4 durch. Das zweite Match des Tages bestritt Alexander Zverev (D/3) am späten Abend (bei Druckbeginn noch im Gange) gegen Matteo Berrettini (It/6).

Topfavorit Novak Djokovic startet heute (14 Uhr) gegen Finals-Debütant Casper Ruud ins letzte große Turnier des Jahres. Die zweite Partie (21 Uhr) bestreiten Andrew Rublew und Stefanos Tsitsipas.

Die Spanierin Paula Badosa hat bei den WTA Finals in Guadalajara als zweite Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Debütantin bei diesem Tennis-Turnier der Saison-Besten gewann mit 7:6 (4), 6:4 gegen die Griechin Maria Sakkari auch ihr zweites Match ohne Satzverlust. Um den zweiten Aufstiegsplatz in dieser Gruppe spielen am Montag Sakkari und Aryna Sabalenka (Blr).