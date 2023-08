Medaillenjagd bei der Kletter-WM

Das 17-köpfige rot-weiß-rote Team wird von Jessica Pilz und Jakob Schubert angeführt. Letzterer ordnete dem Großereignis zuletzt alles unter. Der 32-Jährige ließ Weltcups aus, um nach vierwöchiger Vorbereitung ausgeruht in der Schweiz aufzutrumpfen. "Ich fühle mich frisch und wirklich in Topform, so wie man es sich wünscht", sagte der vierfache Weltmeister.

Pilz zeigte zuletzt mit starken Vorstieg-Ergebnissen auf. Die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin geht in der größten Eishockey-Arena der Schweiz auf ihre vierte WM-Medaille los. Zwei Goldene und eine Bronzene hängen schon in der Vitrine. "Es wird sicher ein Fight, alle werden in Top-Form sein", sagt sie. Ihre 24-jährige Kollegin Franziska Sterrer (NFÖ Vöcklabruck) wird gleich drei Bewerbe in Angriff nehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper