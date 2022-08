Heute steigt die Auslosung zu den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres. Ob bei dieser auch der Name Novak Djokovic gezogen wird, steht noch nicht fest. Nach wie vor ist unklar, ob der Herren-Weltranglisten-Erste, der im Juli zum siebenten Mal in Wimbledon triumphierte, als nicht gegen Covid-19-Geimpfter in die USA reisen und antreten darf. "Ich glaube nicht, dass das fair ist. Ich finde, es ist ein Witz", sagt US-Legende John McEnroe.