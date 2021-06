Max-Theurer: "Ich bin überwältigt"

"Ich bin selber überwältigt", sagte die 35-Jährige mit Tränen in den Augen, hatte sie doch erst am Vortag die Kür auf Abegglen zum ersten Mal durchgeritten. "Papa wäre stolz auf uns gewesen", gedachte sie ihres vor zwei Jahren verstorbenen Vaters Hans, der leidenschaftlicher Reittrainer war. Mit Stefan Lehfellner (73,118) blieb auch der Sieg in der kleinen Tour in Oberösterreich.