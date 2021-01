Max Hermann: "Ich möchte nicht nur Aushilfe sein"

"Das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten", sagt Max Hermann klipp und klar über den 26. Platz Österreichs bei der Handball-WM in Ägypten. Schon die Auftaktniederlage gegen die für die USA nachgerückte Schweiz hatte das Verpassen des Ziels Hauptrunde mehr oder weniger besiegelt. Der Rest – mitsamt drei Siegen im President’s Cup – sei gerade für die Entwicklung der nachrückenden Spieler von Nutzen gewesen. Schließlich hatte die ÖHB-Auswahl am Nil ohne die verletzten Leistungsträger Nikola Bilyk und Janko Bozovic auskommen müssen.

Hermann hatte in den Überlegungen von ÖHB-Teamchef Ales Pajovic eine unerwartet große Rolle eingenommen. Obwohl der gebürtige Trauner nach Bozovics Verletzung erst auf den letzten Drücker ins WM-Aufgebot rutschte, konnte er sich als Stabilisator der oft löchrigen ÖHB-Abwehr verdient machen. "Ich habe gesehen: Ich kann es noch immer", sagte der 29-Jährige. Nach mehreren Schulteroperationen hatte der einstige ÖHB-Kapitän seit der WM 2019 kein Länderspiel mehr bestritten. Umso schöner war es für ihn, dem Nationalteam nun wieder helfen zu können. "Ich habe lange darauf gewartet, dass sich Pajo (Teamchef Ales Pajovic; Anm.) meldet", schilderte Hermann, der jetzt mehr will. "Ich möchte nicht nur Aushilfe sein."

Dass er wegen seiner lädierten Schulter im Angriff limitiert ist, ist dem Linkshänder bewusst. Nichtsdestoweniger war er überrascht, wie gut sein Problemgelenk bei den Titelkämpfen mitmachte. Mit den beiden EM-Qualifikationsmatches kurz davor waren es schließlich neun Spiele in kurzer Zeit. Das schenke nicht nur ihm selbst Vertrauen, sondern werte er auch als Signal in Richtung Pajovic, dass man auf ihn wieder vermehrt bauen könne.

Die nahe Zukunft heißt für Hermann freilich nicht Nationalteam, sondern HC Linz AG. Nach der WM-Pause geht der Tabellen-Vorletzte nächste Woche bei den Fivers Margareten (6. Februar) ins Frühjahr. Während seine Teamkollegen bereits fleißig trainieren, bekam Hermann von Trainer Milan Vunjak noch bis Montag frei.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at