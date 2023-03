Mauthausen holt Thiem nach Oberösterreich

Bild: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dominic Thiem schlägt im Mai in Oberösterreich auf

Die Danube Upper Austria Open (ATP-100-Challenger) gehen nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr in die zweite Runde. Neben Vorjahressieger Jurij Rodionov wird auch der Franzose Gael Monfils in Oberösterreich aufschlagen. Der größte Coup ist den Veranstaltern aber mit Dominic Thiem gelungen.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass man Spieler wie Dominic und Gael zu einem ATP-Challenger nach Österreich bringt. Nach seinem Aus in Miami ist schon durchgeklungen, dass er möglicherweise kurzfristig auf Challenger-Ebene zurückgehen wird. Dominic hat bei unserem Turnier in Marbella im letzten Jahr sein Comeback gefeiert, seit diesem Zeitpunkt waren wir immer in Kontakt“, erklärt Turnierdirektor Florian Leitgeb.

„Das es nun zu einer Zusage für das Challenger in Mauthausen gekommen ist, war sehr kurzfristig. Heute in der Früh hat mich Moritz (Anm.: Thiem), der ja jetzt die Management-Agenden übernommen hat, angerufen. Da haben wir schnell Nägel mit Köpfen gemacht und uns geeinigt.“ Die Danube Upper Austria Open finden vor den French Open statt, gespielt wird wie in Paris auf Sandplatz.

