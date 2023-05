Mauthausen-Ass besiegte Alcaraz auf Sand in Rom

Am Samstag kam beim ATP-100-Challenger in Mauthausen für Österreichs Topmann Dominic Thiem gegen den späteren Turniergewinner Hamad Medjedovic das Aus im Halbfinale. Gleich im Anschluss reiste er zum Challenger nach Bordeaux weiter, wo nun die finale Vorbereitung auf die French Open in Paris beginnt. Mit dem französischen "Enfant terrible" Benoit Paire wartet da heute zum Auftakt ein unangenehmer Gegner.

Das Turnier streckte auch nach Rafael Nadal die Fühler aus, der spanische Sandplatz-König lehnte eine Wildcard aber ab. Dem 14-fachen Paris-Champion scheinen die Felle für sein Lieblingsturnier immer mehr davonzuschwimmen. Seit den Australian Open muss der 36-Jährige aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger pausieren.

