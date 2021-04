Unmittelbar nach dem letzten Putt hatte er seinen Caddie Shota Hayafuji auf dem 18. Grün schon in den Arm genommen, auf dem Weg zum Clubhaus wischte sich Hideki Matsuyama mehrfach mit der Hand über die Augen. Die Tragweite des Erfolgs wurde ihm in diesen Augenblicken so richtig bewusst. Der 29-Jährige schrieb mit dem Triumph beim 85. Golf-Masters in Augusta, dem ersten Major-Sieg eines Japaners, Sportgeschichte.