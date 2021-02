Drei Spiele, drei Niederlagen – für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat das Jahr 2021 nicht wunschgemäß begonnen. Nach der verlorenen Exhibition gegen Rafael Nadal in Adelaide setzte der Weltranglistendritte auch beide Matches zum Auftakt des ATP Cups in Melbourne in den Sand. Die rot-weiß-rote Equipe unterlag trotz eines starken Einzelauftritts von Dennis Novak gegen die Nummer 17 im ATP-Ranking, Fabio Fognini (6:3, 6:2), Italien 1:2.