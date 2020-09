Maros bleibt in Linz: "In Österreich ist es sicherer"

Nach Griechenland, Deutschland oder Frankreich – an Wechselmöglichkeiten habe es Nikolina Maros diesen Sommer nicht gemangelt. Dass die Volleyball-Nationalteamspielerin, deren erklärtes Ziel eine Auslandskarriere ist, gestern doch bei der Saisoneröffnungspressekonferenz von Askö Linz-Steg saß, war gewissermaßen Corona geschuldet. "Es ist derzeit sicherer, in Österreich zu bleiben", erklärt die 23-jährige Führungsspielerin, die ihren Traum aufgeschoben hat. Die Entscheidung habe sich die nunmehr fertig studierte Betriebswirtin nicht leicht gemacht: "Ich habe Andi etwas zappeln lassen." Wobei Maros Steg-Manager Andreas Andretsch meinte, der bis auf Patricia Teufl (Beruf) und Alexandra Messenböck (Studium) jenes Team zusammenhalten konnte, welches im Frühjahr zum zweiten Mal den Cup stemmte. Dass ihm die Unsicherheiten der Pandemie in die Karten spielten, ist sich Andretsch bewusst. Denn laut Maros hätten womöglich noch weitere Spielerinnen von Stegs Nationalteam-Quintett den Verein Richtung Ausland verlassen.

Geändert hat sich beim besten Team der abgebrochenen Vorsaison der Name. Aus Askö Linz-Steg werden die Steelvolleys Linz-Steg, die sich mit brandneuem Logo und Website vorstellen. Auf dem Legionärssektor bleibt die serbische Angreiferin Milena Spasojevic an Bord, während es Nicole Lott und Taylor Alexander zurück in die USA zog. Mit einer anderen US-Amerikanerin werde derzeit verhandelt.

Die Volleyball-Bundesliga bleibt von Corona-Auflagen nicht verschont. Einem Durchtesten zum Trainingsauftakt wird ein weiteres zum Meisterschaftsbeginn folgen. Ist diese Strategie sinnvoll? "Es ist besser als nichts", kommentiert Trainer Roland Schwab, der die Trainingsgruppen nicht mischen darf. In der Halle im Peuerbach-Gymnasium wird jeder zweite Platz frei bleiben, womit nur bis zu hundert Zuschauer rein dürfen.

